El desempleo en Colombia se situó en el 10,9 % en enero

2 minutos

Bogotá, 27 feb (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 10,9 % en enero pasado, lo que supone una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 11,6 % del mismo mes de 2025, pero un aumento notable frente al 8,0 % de diciembre último, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En comparación con diciembre pasado, cuando el desempleo alcanzó el nivel más bajo en su serie histórica, la tasa de enero supone un incremento de 2,9 puntos porcentuales.

En enero de 2026, el país tenía 23,23 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 324.000 personas frente a los 22,90 millones del mismo período del año anterior.

De ese total de ocupados, 12,78 millones cuentan con trabajos informales y 10,45 millones están en la formalidad, agregó el organismo.

«Para el total nacional, en enero de 2026, la proporción de población ocupada informal se ubicó en 55 %», precisó el DANE, que destacó que esta cifra representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Por género, la tasa de desempleo fue del 8,7 % para los hombres y del 13,8 % para las mujeres, lo que mantiene una brecha significativa de 5,2 puntos porcentuales entre ambos.

Por sectores, las mayores alzas en el número de ocupados se registraron en administración pública, educación y salud, con 172.000 empleos más; actividades profesionales, científicas y técnicas, con 155.000, e industrias manufactureras, con 134.000 nuevos trabajadores.

En contraste, las mayores caídas se registraron en comercio y reparación de vehículos, con 149.000 empleos menos; alojamiento y servicios de comida (-109.000), y suministro de electricidad, gas y agua (-69.000). EFE

