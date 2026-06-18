El desempleo en el Reino Unido baja al 4,9 %

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Londres, 18 jun (EFE).- El desempleo en el Reino Unido se situó en el 4,9 % en el trimestre entre febrero y abril, frente al 5 % del trimestre anterior, según informó este jueves la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El empleo entre la población de 16 a 64 años fue del 75 % entre febrero y abril, sin cambios respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de inactividad económica entre los mayores de 16 años alcanzó el 21 %, añadió el organismo oficial.

La ONS señaló que el crecimiento de los salarios en el primer trimestre fue del 3,4 %, sin incluir las pagas extras.

El número de personas en nóminas bajó el pasado mayo en 119.000, hasta llegar a los 30,3 millones, si bien este último dato está pendiente de una revisión, según el organismo.

La ONS estimó que la fuerza laboral del Reino Unido se situó en marzo pasado en 36,8 millones.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo hoy que el mercado laboral se mantuvo relativamente estable en el último trimestre, aunque algunos indicadores mostraron una mayor debilidad.

«El número de nóminas siguió disminuyendo durante este periodo, con las nuevas contrataciones en su nivel más bajo en cinco años. Sin embargo, el empleo general se mantuvo prácticamente sin cambios, con algunos indicios de que los trabajadores se están pasando al empleo como autónomos», añadió la directora.

Según McKeown, las vacantes continuaron disminuyendo, lo que sugiere que las empresas se muestran más cautelosas a la hora de contratar nuevo personal.

El descenso, indicó, ha sido más persistente en los sectores con salarios más bajos y en las pequeñas empresas. EFE

vg/ah