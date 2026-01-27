El desempleo en España, por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025

El desempleo en España cayó por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando el 9,93%, según las cifras publicadas el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Por primera vez desde 2008, el paro baja de la barrera del 10%. España se acerca a los 22,5 millones de personas ocupadas, un nuevo máximo histórico», se congratuló en X el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

En total, 2,47 millones de personas están desempleadas en el país, según el INE

Entre los nuevos empleados, una mayor proporción corresponde a extranjeros que a españoles (52.500 frente a 23.700).

estas cifras se conocen en momentos en que España se prepara para regularizar a medio millón de inmigrantes indocumentados, en su gran mayoría latinoamericanos, para impulsar su economía.

La tasa de desempleo en España, que se disparó durante la pandemia del covid-19, ha disminuido drásticamente en los últimos años gracias al acentuado repunte del turismo.

En el último año, el número de personas empleadas ha aumentado hasta los 22,4 millones, según el INE, en un contexto de fuerte crecimiento económico, impulsado por el aumento de la migración y el consumo.

El Banco de España había augurado que la tasa de desempleo no bajaría del simbólico 10% antes de 2027.

A pesar de esta mejora, la tasa de desempleo de España sigue siendo la más alta de la Unión Europea y de los países de la OCDE.

