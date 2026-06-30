El desempleo en Japón se mantiene en mayo en el 2,5 %

Compartir

1 minuto

Tokio, 30 jun (EFE).- La tasa de desempleo de Japón se mantuvo en mayo en el 2,5 %, lo mismo que el mes anterior, según los datos publicados este martes por el Ejecutivo nipón.

El número de desempleados en el quinto mes del año fue de 1,74 millones en términos ajustados estacionalmente, lo que representa un declive de 50.000 personas respecto a abril, informó el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Por su parte, el número de trabajadores se situó en 68,82 millones, lo que representa un aumento de 60.000 personas en comparación con el mes previo.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 117 en mayo, uno menos que en abril, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron un 8,9 % interanual, principalmente en los servicios personales y de ocio, con un descenso del 16,9 %; el comercio mayorista y minorista, con una caída del 16,8 %, y el sector de alojamiento y servicios de alimentación, con una bajada del 14,4 %. EFE

tko-rvb