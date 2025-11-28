El desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en octubre

2 minutos

Tokio, 28 nov (EFE).- El índice de desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en octubre por tercer mes consecutivo, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

El número de desempleados en Japón en el décimo mes del año fue de 1,83 millones, lo que supone un aumento de 130.000 personas en comparación con septiembre, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, que señaló que se trata del tercer mes con incremento de la cifra.

El número de personas con trabajo en el país asiático en octubre fue de 68,65 millones, un incremento intermensual de 520.000 individuos, lo que marca el vigésimo noveno mes de aumento de la cifra, destacó el ministerio.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, comparado con los 120 de septiembre.

«Algunas empresas están reevaluando sus ofertas de empleo debido a factores como el aumento del costo de las materias primas y el aumento del salario mínimo», declararon fuentes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar a la cadena pública NHK.

Sanidad también señaló que se está observado una tendencia entre las empresas a reducir los costes laborales mediante el uso de inteligencia artificial y robots para reducir la plantilla, lo que ha llevado a algunas firmas a reevaluar sus vacantes.

Este dato pone de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la tercera economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con la escasez de mano de obra consiguiente. EFE

