El desempleo en Japón subió al 2,6 % en agosto

Tokio, 3 oct (EFE).- El índice de desempleo en Japón se situó en el 2,6 % en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas con respecto a los datos revisados del mes precedente, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el octavo mes del año fue de 1,82 millones, lo que supone un incremento de 130.000 personas o del 7,7 % con respecto a julio, y un aumento de 70.000 individuos o del 4 % en términos interanuales.

El número de personas con trabajo en el país asiático disminuyó en agosto hasta 68,35 millones, 150.000 menos que en el mes previo, o un retroceso del 0,2 % intermensual, pero con un incremento de 200.000 individuos respecto al mismo mes de 2024, un 0,2 % interanual más.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 120, un dato pone de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con escasez de mano de obra. EFE

