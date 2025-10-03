The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El desempleo en Japón subió al 2,6 % en agosto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 3 oct (EFE).- El índice de desempleo en Japón se situó en el 2,6 % en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas con respecto a los datos revisados del mes precedente, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el octavo mes del año fue de 1,82 millones, lo que supone un incremento de 130.000 personas o del 7,7 % con respecto a julio, y un aumento de 70.000 individuos o del 4 % en términos interanuales.

El número de personas con trabajo en el país asiático disminuyó en agosto hasta 68,35 millones, 150.000 menos que en el mes previo, o un retroceso del 0,2 % intermensual, pero con un incremento de 200.000 individuos respecto al mismo mes de 2024, un 0,2 % interanual más.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 120, un dato pone de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con escasez de mano de obra. EFE

mra/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR