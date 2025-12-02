El desempleo en la eurozona repunta en octubre, al 6,4%

afp_tickers

1 minuto

La tasa de desempleo repuntó en octubre en la zona euro y se situó en un 6,4%, una décima por encima del dato de septiembre, indicó este martes la agencia europea de estadísticas Eurostat.

El porcentaje se mantuvo estable en comparación con el mismo mes de hace un año, precisó Eurostat en su comunicado.

En el conjunto de la Unión Europea, compuesta por 27 países, la tasa del paro se mantuvo estable en un 6%, y en ligera alza en comparación con hace un año, cuando se ubicó en el 5,8%, el nivel más bajo de la serie histórica.

Eurostat estima que 13,35 millones de personas estaban desempleadas en octubre en el conjunto de la Unión, de las cuales 11 millones en los 20 países que conforman la zona euro.

La tasa más baja de paro de la UE se dio en Malta (3,1%) y la más elevada en España, con un 10,5%.

Francia tenía una tasa de desempleo del 7,7%, según los datos armonizados de Eurostat. Un guarismo superior al de Alemania, la mayor economía del bloque (3,8%) e Italia (6%).

La tasa de desempleo de los menores de 25 años se mantuvo estable en octubre respecto a septiembre, con un porcentaje del 15,2% en el conjunto de la Unión. En la eurozona la tasa fue del 14,8%.

fpo/abx/avl/meb