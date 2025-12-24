El desempleo en México sube al 2,7 % en noviembre

3 minutos

Ciudad de México, 24 dic (EFE).- La tasa de desempleo en México se ubicó en el 2,7 % de la población económicamente activa (PEA) durante noviembre de 2025, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El dato implicó un ligero aumento frente al 2,6 % de noviembre de 2024 y al 2,6 % registrado en octubre pasado, aunque menor al 3 % de septiembre.

En términos absolutos, la población desocupada fue de 1,6 millones de personas, lo que significó un incremento anual de 11.000.

En contraste, la PEA sumó 61,5 millones de personas de 15 años o más en el undécimo mes del año, con una tasa de participación económica de 59 %, inferior al 60 % del mismo mes de 2024, detalló el organismo autónomo.

De este total, la población ocupada alcanzó 59,8 millones de personas, una caída de 163.000 frente a noviembre de 2024, según el reporte.

El Inegi también informó que las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, ascendieron a 4,3 millones, un 7,2 % de la población ocupada.

El dato significó alrededor de un millón menos que en noviembre de 2024, cuando la tasa de subocupación se ubicó en el 8,9 %.

Por su parte, la población no económicamente activa (PNEA) se ubicó en 42,8 millones, el 41 % de la población de 15 años y más, de la cual 5,6 millones se declararon disponibles para trabajar, aunque sin realizar acciones de búsqueda.

Condiciones críticas y de informalidad

El Instituto también detalló que la tasa de informalidad laboral se colocó en el 54,8 %, lo que representó 32,8 millones de personas en esta condición.

Además, la ocupación en el sector informal sumó 17,5 millones, equivalente al 29,3 % de la población ocupada.

El reporte añadió que la tasa de condiciones críticas de ocupación, un indicador asociado a inserciones laborales con ingresos y/o jornadas consideradas inadecuadas, llegó a 37,5 %, por encima del 34,5 % observado en noviembre de 2024.

Ocupación por sectores

Por sectores, los servicios concentraron el 44,2 % de la población ocupada en noviembre; por encima del comercio, que concentró un 19,7 %; la industria manufacturera, con el 16,2 %; las actividades agropecuarias, con 10,4 %; y la construcción, 7,9 %.

En ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupado el 0,6 % de las personas con un empleo formal y otro 0,8 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en noviembre fue de 24,3 millones y la masculina de 35,5 millones, con una tasa de participación de 45,1 % en mujeres en edad de trabajar y de 74,6 % en hombres, ambos indicadores inferiores a los niveles registrados en el mismo mes de 2024. EFE

