El desempleo en Uruguay se ubicó en 7,4 % en enero

2 minutos

Montevideo, 3 mar (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4 % en enero, con una subida del 0,3 % con respecto a diciembre, según destaca un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, el documento dado a conocer este martes detalla que la tasa de actividad se situó en 64,6 %, al tiempo que la tasa de empleo fue de 59,8 %.

El informe apunta que la mayor tasa de empleo se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo aparece en el grupo de los personas más jóvenes (entre los 14 y los 24 años).

Por otra parte, el documento muestra que el desempleo es mayor en el interior de Uruguay que en Montevideo.

Según el informe, se considera como ocupado «a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá».

Las trabajadores en mención se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

Se estima que el 8,2 % de las personas ocupadas se encuentran subempleadas, es decir, que «trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo».

En tanto, se considera como desempleado «a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo. Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días». EFE

