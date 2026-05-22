El desempleo se mantuvo estable en los países de la OCDE en marzo

1 minuto

París, 22 may (EFE).- El desempleo se mantuvo estable en la OCDE en marzo pasado, con una tasa global del 5 %, con bajadas en ocho de los 32 países que componen el club de los desarrollados y subidas solo en Grecia y Suecia, indicó este viernes la organización en un comunicado.

Corea del Sur, Israel, Japón y México se mantienen como los países con una tasa de paro por debajo del 3 %, mientras que España y Finlandia son los únicos que la tienen por encima del 10 %, señaló en un comunicado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En el total de los países se registraron 35 millones de desempleados, 400.000 menos que en febrero.

El paro juvenil descendió tres décimas para establecerse en el 11,2 %, con caídas en 14 países y subida en siete, pero se mantiene siete puntos por encima del de los de más de 25 años, que no registra variaciones importantes desde marzo de 2022.

Mientras que Israel y Japón registran las menores diferencias entre la tasa de paro juvenil y la de mayores de 25 años, en Chile, España, Estonia y Suecia las diferencias son superiores a los 15 puntos porcentuales.

Tampoco hubo cambios en cuanto a sexos, con un 5,2 % de tasa de paro femenina y un 4,8 % entre los hombres. EFE

lmpg/cat/cg