El deseo de Trump sobre Groenlandia crea dudas sobre garantías y acuerdo económico en Kiev

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 21 ene (EFE).- La política de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia y el trato que da a sus aliados de la OTAN lleva a los ucranianos a dudar cada vez más del futuro de las posibles garantías de seguridad de EE.UU. y un eventual acuerdo económico, pero Kiev intenta minimizar daños y conservar algo del apoyo estadounidense.

Algunos ucranianos cuentan todavía con las garantías efectivas que Ucrania podría recibir de Europa y EE.UU. como parte de un hipotético acuerdo de paz con Rusia, tras la declaración política de los líderes europeos a principios de este mes y dadas las conversaciones en curso entre Kiev y Washington.

Sin embargo, las tensiones dentro de la OTAN provocadas por la insistencia de Trump en adquirir Groenlandia socavan la perspectiva de una posición occidental común sobre un acuerdo pacífico, argumentó Volodímir Dubovik, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Mechnikov de Odesa.

Dubovik señaló también que actualmente aumentan las dudas sobre la credibilidad de cualquier garantía de Estados Unidos.

«La profundización del conflicto puede llevar a la retirada total de EE.UU del proceso de paz y al cese de todo apoyo a Ucrania. Las armas estadounidenses pueden dejar de llegar a Ucrania y no habrá motivos para esperar ninguna presión de Washington sobre Moscú», dijo a EFE Dubovik.

A su entender, a pesar de la difícil situación, Kiev mantiene los intentos por completar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción de posguerra con EE.UU.

Ucrania preparó «todo lo necesario» para firmar estos documentos, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el martes, al comenzar la Cumbre de Davos.

Poca confianza

Pero la firma de un acuerdo de cooperación económica de posguerra por valor de 800.000 millones de dólares (unos 682.000 millones de euros) entre EE.UU., Ucrania y la Unión Europea (UE) se pospuso, ya que la atención se centró en la cuestión de Groenlandia, en medio del deseo de Trump de ponerla bajo el control estadounidense a pesar de la oposición de Dinamarca y otros aliados de la OTAN.

Esto no ha sorprendido a los analistas ucranianos y Dubovik destacó que «Ucrania está lejos de ser una prioridad para Estados Unidos en este momento».

Cualquier acuerdo sobre la inversión estadounidense en Ucrania parecería «miserable», argumentó Vitali Portnikov, un reconocido analista político, quien señaló que Trump ignora los intentos rusos de congelar a millones de ucranianos mediante ataques al sistema energético y ha invitado a Vladímir Putin a unirse a su Junta de Paz para Gaza.

La mera invitación a Ucrania a unirse a su Junta de Paz junto con Rusia y Bielorrusia después de casi cuatro años de guerra parece «una burla» para los ucranianos, que están perdiendo los restos de confianza que aún tenían en EE.UU, señaló.

«¿Cómo se pueden discutir las garantías de seguridad para Ucrania si el presidente de EE.UU. no ve nada malo en la violación de la integridad territorial de Dinamarca, un país que EE.UU. se ha comprometido a proteger», dijo Portnikov en su canal de la red social YouTube, que cuenta con más de un millón de suscriptores.

Escasas perspectivas de seguridad

La forma en que Trump justifica la reivindicación sobre Groenlandia se asemeja a cómo Rusia justificó la ocupación de Crimea en 2014, señaló también el analista militar Mikola Bielieskow.

A su juicio, los dirigentes ucranianos siguen manteniendo conversaciones EE.UU para evitar perder datos vitales de reconocimiento militar suministrados por este país, así como los misiles de defensa aérea estadounidenses comprados por socios europeos para Ucrania.

Sin embargo, EE.UU. no tiene intención de aumentar la presión sobre Rusia para que inicie negociaciones genuinas, señaló en sus redes Bielieskow, representante del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania.

Esto significa que, a pesar de las declaraciones sobre «progresos» realizados el miércoles en Davos por la nueva mano derecha de Zelenski, Kirilo Budánov, la paz sigue siendo una perspectiva lejana, ya que Rusia no percibe ninguna reacción por parte de EE.UU. ante sus continuos ataques aéreos y ofensivas en el frente.

«Son los combates, o más bien la capacidad de cada bando para apoyar la estrategia militar elegida ahora y en el futuro, lo que determinará los parámetros del acuerdo», apuntó Bielieskov.

«La atención debe centrarse en la cooperación con los miembros más activos de la ‘coalición de voluntarios’, entre los que, obviamente, EE.UU, no se encuentra actualmente», concluyó Dubovik. EFE

