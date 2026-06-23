El desplome de las acciones de las tecnológicas arrastra a las grandes bolsas

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La caída en las acciones de las grandes tecnológicas lastró a los mercados globales este martes, que operan con pérdidas por la preocupación por la valoración de los títulos de este sector y por los enormes gastos que implica la IA.

La tendencia que comenzó el lunes en el mercado estadounidense se confirmó en Asia, donde las principales plazas cerraron con marcadas caídas, una dinámica que siguió en Europa y luego en la apertura de Wall Street este martes.

En la jornada del lunes en Nueva York, SpaceX, la empresa de cohetes y de inteligencia artificial de Elon Musk, se desplomó más de un 16% y Amazon se hundió casi un 5%.

La caída de SpaceX socavó la confianza de los inversionistas en las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y le restó miles de millones de dólares a su valor de mercado desde su oferta pública inicial (OPI), que batió récords a principios de este mes.

Pese a que las acciones de SpaceX operaban en verde este martes, otras empresas tecnológicas estadounidenses acusaron el golpe y AMD, Nvidia y Broadcom registraban pérdidas.

El hecho de que SpaceX recurriera al endeudamiento para financiar el gasto excesivo en inteligencia artificial e infraestructura reaviva preocupaciones ya existentes de que las grandes empresas tecnológicas puedan estar gastando demasiado en inteligencia artificial y «financiando ese gasto cada vez más a través de la deuda», señaló Ipek Ozkardeskaya, analista senior del banco Swissquote.

En las primeras operaciones, Wall Street abrió con pérdidas marcadas pero hacia las 15H30 GMT fue recuperándose y el Dow Jones caía 0,1%, el S&P 500 1,3% y el tecnológico Nasdaq 2%.

Las bolsas europeas recortaron las pérdidas a medida que transcurría la jornada pero cerraron con pérdidas. París cedió 0,71%, Francfort 0,98% y Londres cerró con una leve caída de 0,09%. Milán bajó 1,46% y Madrid 0,34%.

En Asia, el índice surcoreano Kospi fue el más golpeado, con una baja de 10% por las pérdidas de los colosos de los semiconductores SK hynix y Samsung.

Las caídas de las bolsas «parecen reflejar que las acciones de semiconductores en Corea del Sur habían subido demasiado y demasiado rápido, lo que generó una venta agresiva de inversores extranjeros e instituciones domésticas», comentó a la AFP Joo Won, jefe de investigación económica del Hyundai Research Institute.

La bolsa de Tokio cerró con un retroceso de 3,55%, Hong Kong bajó 1,8%, Shanghái 1,4% y Taipéi 1,34%.

– «Corrección de los valores» –

El ánimo de los mercados se está viendo lastrado por «la corrección de los valores tecnológicos», resumió John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

El anuncio de SpaceX de que se endeudará por hasta 20.000 millones de dólares trajo a colación los temores de los inversores sobre las valoraciones del sector y la rentabilidad futura de sus grandes inversiones para desarrollar la inteligencia artificial.

Las inquietudes suscitadas por la marcha de dos de sus especialistas en inteligencia artificial, que se incorporan a sus competidores, han lastrado aún más a Alphabet, la casa matriz de Google, que el lunes perdió 5,02%.

Las empresas de semiconductores, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de inteligencia artificial, caían en las distintas plazas bursátiles.

El sector tecnológico ha sido el principal motor de los mercados bursátiles en los últimos meses.

De forma más general, «los inversores están recogiendo algunos beneficios» después de un «auge espectacular», consideró Plassard.

El otro gran foco de atención de los mercados en los últimos meses ha sido la guerra en Oriente Medio, que pareció encaminarse a una salida con las negociaciones del fin de semana entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo bajaron, a medida que más petroleros regresan al estrecho de Ormuz, lastrados además por la suspensión temporal de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en el marco de las conversaciones.

El barril de Brent del mar del Norte bajó 0,7% a 77,17% dólares hacia las 15H30 GMT, y el West Texas Intermediate también perdió 0,6% a 73,23 dólares.

Con estas caídas los precios del crudo están cerca del nivel que tenían antes de la guerra en Oriente Medio, pero la brecha se redujo a menos del 10%. Durante el conflicto, las cotizaciones se dispararon sobre los 110 dólares, lo que desestabilizó la economía global.

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