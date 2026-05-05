El detenido por intentar irrumpir en la Met Gala es un antiguo líder sindical de Amazon

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Nueva York, 5 may (EFE).- Un hombre detenido por intentar irrumpir la víspera en la alfombra roja de la Met Gala de Nueva York ha sido identificado por las autoridades como Chris Smalls, un antiguo líder sindical de Amazon, según informaron este martes medios locales.

El individuo trató de saltar las barreras de seguridad que delimitaban el acceso al exclusivo evento, pero fue rápidamente interceptado por los agentes antes de que pudiera avanzar hacia la zona principal, constató EFE.

El incidente se produjo tras la aparición de carteles en Nueva York que llamaban a «boicotear la Met Gala de los Bezos», en referencia a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez Bezos, que eran patrocinadores y copresidentes honorarios del evento.

Smalls estaba protestando junto a otras personas cerca del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), donde se celebraba la gala, cuando se saltó el perímetro de seguridad portando un letrero contra Amazon, indicó la Policía a los medios New York Daily News y Huffington Post.

Está acusado de invasión de propiedad, desorden público y resistencia a un arresto, agregó.

El hombre formó parte del primer movimiento sindicalista en Amazon, donde trabajaba como operario de almacén de reparto, y fue despedido en 2020 tras organizar una protesta. Desde entonces, se dedica al activismo sindical, ha escrito un libro y a veces da conferencias.

Los carteles contra la ‘Met Gala de los Bezos’ mostraban una lata de gas lacrimógeno sobre una alfombra roja con mensajes críticos hacia Amazon y su supuesta relación con el Servicio de Inmigración estadounidense (ICE), así como otros símbolos que denunciaban explotación laboral.

Los responsables de los carteles eran un grupo activista británico, Everyone Hates Elon, que también hizo otras acciones como dejar botellas con la cara de Bezos llenas de falso orín cerca del Met o proyectar su llamamiento al boicot en la fachada de un edificio donde el dueño de Amazon tiene un ático en Manhattan. EFE

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