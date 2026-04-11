El diálogo entre EE. UU. e Irán se encalla en Islamabad por las condiciones de Teherán

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Islamabad, 11 abr (EFE).- El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentra bloqueado debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

«Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de EE. UU. e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas», explicó una fuente diplomática a EFE. EFE

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