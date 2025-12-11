‘El diablo en el camino’, un viaje de fe cinematográfico por la Guerra Cristera en México

David Álvarez

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- La Guerra Cristera (1926-1929) fue el último gran conflicto civil armado que azotó la historia de México, un enfrentamiento que dejó más de 250.000 muertos y numerosos heridos que intentaron volver a encontrar su camino en la fe. Uno de esos viajes lo interpreta Juan, protagonista de ‘El diablo en el camino’, filme que se estrena este jueves en salas mexicanas.

“Los que peleaban por el ejército federal no es que fueran ateos. Muchos de ellos eran religiosos, era un país mayoritariamente católico”, explica en entrevista con EFE el director de la película Carlos Armella sobre el papel principal, un hombre herido que deserta de la batalla para formar una familia.

A ciudadanos como Juan, lo que les quedó tras pelear durante años en el conflicto armado más grande de la historia del país junto a la Revolución Mexicana (1910-1920), fue “más hambruna y más sed”, aunque sobre todo “un gran vacío».

Por ello, tras la muerte de su hijo, Juan emprende un viaje de penitencia en el que cargará con el ataúd de su hijo muerto hasta enterrarlo en el mismo panteón que el de su madre, una travesía por México en la que encontrará a Dios y al Diablo en un país cada vez más apoderado por este último.

“Lo que vemos es el recorrido de Juan al purgatorio y el proceso después de la muerte de su alma para volver a llegar a la luz. Es el camino de su redención”, considera Luis Alberti, intérprete del personaje y conocido por la cinta ‘Contraataque’ (2025).

Para el cineasta y el actor, el largometraje no es solo un intento por “explicar el contexto” de guerra que se vivió hace 100 años en México, sino un esfuerzo cinemático por encontrar las semejanzas con la situación actual del país, en la que muchas personas continúan la “búsqueda desesperada de fe” y siguen sin “poder enterrar a sus hijos”.

“Tiene que ver con cuestionamiento de la fe. Si eres una persona religiosa, creyente, puede reafirmarla. Y si eres una persona atea, tampoco va en contra de ese pensamiento”, apunta Armella.

Mujeres olvidadas en la guerra

Junto a todos estos hombres que pelearon en la guerra también estaban sus mujeres, amigas e hijas, que no solo lloraron a quienes no regresaron, sino que también acompañaron a aquellos que volvieron heridos, tanto física como emocionalmente.

“El papel de la mujer, como históricamente había sido, fue el de contener y sostener. Las mujeres en las guerras son las que sostienen a estos hombres que van y pelean y que, incluso en la misma guerra, son las que los alimentan”, explica la actriz Mayra Batalla, que interpreta a Isabel, cuidadora y esposa del hermano de Juan.

“Cuando el hombre llegara a la casa, (la mujer) tenía que estar como si él no se hubiera ido, había que recibirlo como el héroe que regresaba a casa”, añade.

Para Aketzaly Verástegui, quien da vida a la mujer de Juan, se ha creído culturalmente que las mujeres siempre necesitan “un papel activo para que se le pueda notar” y destaca el peso importantísimo de su personaje, que aún muerto, continúa siendo el sustento “espiritual” de su marido y a la vez la representación de la culpa por haberla dejado morir.

“(A Juan) lo persigue porque cree que es culpa suya. Esto empieza justo con la religión, que te dice, si haces cosas buenas te vas al cielo y si haces cosas malas te vas al infierno. Te persigue la culpa todo el tiempo y no vas a poder descansar hasta que alguien perdone tus pecados”, sentencia sobre el peso de la religión en México. EFE

