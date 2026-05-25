El diario Folha y el portal UOL alimentarán ChatGPT gracias a un acuerdo pionero en Brasil

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Río de Janeiro, 25 may (EFE).- El diario Folha de São Paulo y el portal de noticias en internet UOL se convirtieron este lunes en los dos primeros medios de comunicación en Brasil en firmar un acuerdo para alimentar con su contenido periodístico ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.

La primera alianza de este tipo de OpenAI con medios brasileños le permitirá a ChatGPT ofrecer a sus clientes en todo el mundo respuestas más actualizadas y confiables sobre la realidad brasileña, anunciaron las empresas en un comunicado.

El convenio permitirá que reportajes y noticias en tiempo real producidos por Folha y UOL puedan ser utilizados por ChatGPT para enriquecer sus respuestas con información periodística verificada y de relevancia local.

Según OpenAI, la asociación busca facilitar a los usuarios el acceso a información útil, oportuna y contextualizada, al tiempo que mantiene el vínculo directo entre los medios y sus audiencias.

De acuerdo con Folha de São Paulo, uno de los diarios con mayor número de suscriptores en Brasil, el acuerdo también pone fin a la disputa judicial iniciada por el periódico en 2025 contra OpenAI por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos.

El vicepresidente de alianzas con medios de OpenAI, Varun Shetty, afirmó que Folha y UOL figuran entre las fuentes de periodismo original más relevantes de Brasil y señaló que incorporar su contenido a ChatGPT permitirá ofrecer respuestas «más útiles, oportunas y localmente relevantes».

Por su parte, el director de redacción de Folha São Paulo, Sérgio Dávila, sostuvo que el interés de una empresa tecnológica como OpenAI reafirma el valor del periodismo profesional.

El acuerdo también prevé que ambas compañías de medios accedan a herramientas corporativas de OpenAI para explorar aplicaciones de inteligencia artificial en productos editoriales y en procesos internos de sus redacciones.

«La inteligencia artificial definirá la próxima era del periodismo y Folha quiere ayudar a moldear ese futuro. El acuerdo nos coloca en la vanguardia de esa transformación y nos permite crear nuevas formas de expandir el alcance, la relevancia y el impacto del periodismo confiable», asegura Carlos Ponce de León, copresidente de Folha de São Paulo.

Desde 2023, OpenAI ha cerrado acuerdos similares con grupos internacionales como Financial Times, Time y Axel Springer, en medio de un debate global sobre la remuneración y el uso de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial. EFE

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