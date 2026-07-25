El dibujante español Javier Rodríguez se corona con tres Premios Eisner en la Comic-Con

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San Diego (EE.UU.), 25 jul (EFE).- El dibujante español Javier Rodríguez se alzó con tres Premios Eisner, conocidos como los Óscar de los cómics, en el marco de la Comic-Con de San Diego que se celebra en esta ciudad californiana hasta el domingo.

Rodríguez consiguió el premio a mejor miniserie por ‘Absolute Martian Manhunter’, de DC Comics, junto con el guionista Deniz Camp, así como el galardón a mejor dibujante/entintador por la misma obra.

El tercer reconocimiento le fue otorgado por su trabajo en ‘Absolute Martian Manhunter, Batman & Robin: Year One #7 y The New Gods #8’, consolidándose como uno de los autores más destacados de la ceremonia de premios.

La obra, además, fue la más galardonada de la noche del viernes al recibir el premio a mejor rotulación para Hassan Otsmane-Elhaou.

La miniserie de cómics forma parte de la línea editorial Absolute Universe, creada por DC para ofrecer nuevas versiones de algunos de sus personajes más emblemáticos y sigue la historia de un agente del FBI cuya mente queda fusionada con la conciencia de un ser extraterrestre.

En 2025, Rodríguez ganó su primer Premio Eisner, a mejor serie limitada, por ‘Zatanna: Bring Down the House’, junto con la guionista canadiense Mariko Tamaki.

La representación española en esta ceremonia también corrió a cargo de la ilustradora y autora de cómics Laura Pérez, que obtuvo el Eisner a la mejor edición estadounidense de material internacional gracias a su obra ‘Nocturnos’, publicada en Estados Unidos por Fantagraphics y traducida por Andrea Rosenberg.

La presencia hispana también quedó marcada por el ingreso del argentino Héctor Germán Oesterheld (1919-1977), creador de obras como ‘El Eternauta’, al Salón de la Fama de los Premios Eisner, una distinción honorífica que reconoce la trayectoria y el legado de figuras fundamentales del noveno arte.

Entre el resto de los ganadores de la edición 2026 destacaron ‘Absolute Batman’ como mejor serie continua, ‘Assorted Crisis Events’ como mejor serie nueva, Mariko Tamaki fue reconocido como mejor guionista y Jamal Campbell como mejor guionista/dibujante.

La presencia española en estos galardones se ha convertido en una constante durante la última década, con autores que han logrado consolidarse entre los más reconocidos de la industria del cómic estadounidense. EFE

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