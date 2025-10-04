El Diccionario del español dominicano se actualiza

The Swiss voice in the world since 1935
Santo Domingo, 4 de octubre (EFE).- El Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (Igalex) y la Academia Dominicana de la Lengua (ADL) anuncian una nueva actualización del Diccionario del español dominicano (DED), obra lexicográfica de referencia para la variedad dominicana del español.

La actualización que ahora se pone a disposición de los usuarios recoge las modificaciones aprobadas en el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre 2025). Esta actualización se denomina DED.2.3.

La segunda edición del DED (DED.2), puesta en circulación en septiembre de 2024, es la primera que cuenta con una versión en línea, además de la edición en papel y una versión en formato de libro electrónico disponible en Amazon, según dio a conocer este sábado el Igalex.

La edición digital permite la actualización permanente del diccionario: la inclusión de nuevas palabras y acepciones o la modificación del contenido que necesite enmienda.

El Igalex y la ADL publican estas actualizaciones trimestralmente con el objetivo de que el contenido disponible para los usuarios sea el más completo y adecuado posible.

En la actualización DED.2.3 se han añadido 18 nuevos artículos, 12 formas complejas, 45 acepciones y 57 ejemplos; asimismo, se han modificado, para completarlas o matizarlas, las definiciones de 15 acepciones. Esta actualización presenta como novedad la inclusión de 92 etimologías.EFE

