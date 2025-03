El director de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ liderará la nueva versión de ‘The Idolmaker’

Los Ángeles (EE.UU.), 17 mar (EFE).- Sam Wrench, director del éxito taquillero ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, liderará la nueva versión de ‘The Idolmaker’ (El Forjador de ídolos) de Amazon MGM Studios, informó el medio especializado Deadline.

Este trabajo marcará el debut de Wrench en un largometraje narrativo después de haber dirigido la película que seguía la gira de conciertos más grande de la historia protagonizada por Taylor Swift.

El director británico rehará la película que fue protagonizada en 1980 por Ray Sharkey, Tovah Feldshuh y Peter Gallager, sobre la vida del productor de rock Bob Marcucci, responsable de descubrir a artistas como los ídolos adolescentes estadounidenses de la década de los 60 Frankie Avalon y Fabian.

El guión corre a cargo de Jason Katims, que ha trabajado anteriormente en series como ‘Parenthood’ o ‘Friday Night Lights’ y Hawk Koch y Gene Kirkwood volverán al proyecto en su rol de productores, junto a Bill Gerber (‘A Star is Born’).

El estreno en salas en 2023 de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ rompió varios récords, entre ellos el de la película documental y concierto más taquillera de la historia.

La cinta de Wrench acumuló más de 261 millones de dólares en taquilla sobrepasando al anterior poseedor del récord ‘Michael Jackson’s This Is It’, que se estrenó en 2009.

A lo largo de su carrera Wrench ha sido nominado a los premios Grammy por haber dirigido ‘Billie Eilish Live At The O2’ (2023), un concierto ofrecido por la cantante estadounidense durante su gira mundial de ‘Happier Than Ever Tour’ y otros de sus trabajos más relevantes incluyen el documental sobre la banda británica ‘Blur: The Reunion’ o uno sobre la rapera estadounidense ‘Mary J. Blige: The London Sessions’. EFE

