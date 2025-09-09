The Swiss voice in the world since 1935

El director de la BBC reconoce un «error» en la emisión de un concierto de Bob Vylan

Londres, 9 sep (EFE).- El director de la emisora pública británica BBC, Tim Davie, reconoció este martes que la cadena cometió «un error muy significativo» en la trasmisión durante el Festival de Glastonbury de la actuación del dúo hip hop-punk Bob Vylan, en la que se gritó «¡muerte a las IDF!» (las Fuerzas de Defensa Israelíes).

«Personalmente, he hablado con mucha gente sobre esto, pensé que era profundamente inquietante lo que pasó, quiero decir que la BBC cometió un error muy importante, muy significativo, en la difusión», dijo Davie ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico.

Davie aseguró que se enteró «sobre las cinco» de la tarde del día de la actuación -el 28 de junio-, cuando ésta ya había terminado, y señaló que, en ese momento supo «con certeza que se trataba de una emisión antisemita» y «creo que (la actuación) fue profundamente perturbadora».

El pasado 30 de junio, la policía de Avon y Sommerset (suroeste de Inglaterra) confirmó la apertura de una investigación criminal tanto de la actuación del dúo Bob Vylan, como del trío irlandés Kneecap por presuntas consignas antiisraelíes en Glastonbury, y la BBC anunció el 3 de julio que dejaría de emitir actuaciones de «alto riesgo» en directo.

Por su parte, el dúo británico sostuvo que la investigación sobre su concierto suponía «una distracción» ante la matanza en la Franja de Gaza. EFE

