El director de la CIA mantiene una reunión en La Habana con representantes cubanos

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La Habana, 14 may (EFE).- El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU., John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.

En un comunicado difundido en medios oficiales, el Gobierno cubano que «en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual».

La nota explicó que la «dirección de la revolución», una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, «aprobó la realización de esta visita», que fue solicitada por representantes de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE

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