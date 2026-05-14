El director de la CIA viajó a La Habana para una cita excepcional con autoridades de la isla

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El director de la CIA viajó el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, indicaron las autoridades de Cuba, en medio de la gravísima crisis energética que enfrenta esta isla sometida a un bloqueo petrolero de Washington.

Consultada por la AFP, la central de inteligencia estadounidense no confirmó de inmediato la cita entre su director John Ratcliffe y funcionarios del Ministerio del Interior cubano.

El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una «amenaza excepcional» para Estados Unidos.

Washington justificó así el endurecimiento de las sanciones contra La Habana, ya sometida a un embargo desde 1962, y en particular la imposición de un bloqueo petrolero de facto desde enero.

Trump amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar o vender petróleo a la isla caribeña.

Este jueves las autoridades cubanas precisaron que el encuentro debe permitir «contribuir al diálogo político» entre ambos adversarios ideológicos que, pese a las fuertes tensiones, continúan en conversaciones.

Una reunión a alto nivel diplomático ya había tenido lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.

Según La Habana, «los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EEUU».

Cuba asegura haber podido demostrar también en la reunión de este jueves que no existen «bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio», en referencia a afirmaciones de Estados Unidos sobre la presencia de bases de escucha chinas en la isla.

– «Sin obstáculos» –

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha provocado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9,6 millones de habitantes.

La situación de la red eléctrica sigue siendo particularmente crítica, ya que el país no dispone de reservas de diésel ni de fueloil.

Los apagones reiterados provocaron manifestaciones durante la noche del miércoles al jueves en La Habana.

Los habitantes golpearon cacerolas e incendiaron contenedores de basura, exasperados por los cortes de luz pueden durar más de veinte horas.

La situación, ya crítica en los últimos días, empeoró aún más el jueves por la mañana, con la desconexión de la red eléctrica en siete de las 15 provincias.

Al final del día, cuatro provincias aún no habían sido reconectadas a la red nacional, según las autoridades.

La compañía eléctrica también anunció el jueves que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, situada a unos 100 km de La Habana y que aporta la mayor parte de la electricidad del país, sufrió una avería debido a un «salidero en la caldera» y las reparaciones podrían demorar varios días.

Ante la complejidad de la crisis energética, el gobierno se declaró «dispuesto» a examinar una propuesta de ayuda financiera de 100 millones de dólares.

Washington formuló la iniciativa el miércoles, con la exigencia de que sea distribuida por la Iglesia católica, sin pasar por las autoridades cubanas.

Si dicha ayuda cumple las «prácticas universalmente reconocidas», no encontrará «obstáculos» por parte del gobierno cubano, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en X.

Insistió, sin embargo, que el levantamiento del «bloqueo» impuesto por Estados Unidos sería «un modo más fácil» de auxiliar a la isla,

Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington que desde finales de enero, solo ha permitido el atraco en al isla de un buque ruso cargado de crudo.

Su cargamento ya se agotó.

La Habana acusa a Washington de ser responsable de la situación crítica de la red eléctrica, mientras que Estados Unidos considera que la crisis energética cubana se debe a una mala gestión económica interna.

«Es una economía arruinada y disfuncional, y es imposible cambiarla. Me gustaría que fuera de otra manera», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, nacido de padres cubanos y férreo crítico del gobierno de La Habana..

Washington también celebró este jueves la liberación de una disidente, Sissi Abascal, condenada a seis años de prisión por haber participado en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

La ONG Cubalex precisó que la opositora, miembro del movimiento disidente Damas de Blanco, partirá al exilio.

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