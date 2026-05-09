El director de la OMS a los canarios frente al hantavirus: «Esto no es es otro covid»

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Ginebra, 9 abr (EFE).- «Esto no es otro covid», afirmó este sábado hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife, a cuyas costa llegará en algunas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.

«El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora», aseguró en un mensaje en X Tedros, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque. EFE

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