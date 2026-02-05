El director de la OMS apoya la propuesta de Sánchez sobre la regulación de redes sociales

1 minuto

Ginebra, 5 feb (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró de acuerdo este jueves con la regulación de las redes sociales que ha propuesto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, según publicó en su cuenta de X.

«Estoy de acuerdo con el PM Pedro Sánchez @sanchezcastejon. La regulación y la responsabilidad en las redes sociales importan. Las plataformas deben diseñarse y gestionarse para proteger la seguridad y la salud de los niños», destacó el político y científico etíope.

Según el director de la OMS, es necesario «hacer cumplir límites reales de edad, frenar los diseños adictivos, ser transparentes sobre los algoritmos» y hacer una supervisión independiente de las redes.

Ghebreyesus destacó que su organización apoya el denominado ‘#DigitalBalance’, que es el concepto que promueve el uso saludable, consciente y equilibrado de la tecnología en la vida diaria.

Por último, el responsable de la OMS ha hecho una llamada a la industria de las redes sociales para que comparta datos con la comunidad científica. EFE

