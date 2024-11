El director de la OMS pasa la noche en un hospital de Río de Janeiro tras sentirse «mal»

Río de Janeiro, 21 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pasó la última noche ingresado en un hospital de Río de Janeiro después de sentirse «mal» tras participar en la cumbre del G20, celebrada en esa ciudad brasileña.

«Ayer por la tarde me sentí mal y me ingresaron en el hospital Samaritano Barra de Río, pero me dieron el alta esta mañana y ya he vuelto al trabajo», señaló el experto etíope en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que aparece con Río de fondo.

Según el boletín del alta médica, Tedros ingresó al final de la tarde del miércoles y estuvo durante toda la noche «en observación».

Los exámenes a los que se sometió «constataron indicadores clínicos sin indicios de gravedad», por lo que recibió el alta hospitalaria la mañana de este jueves.

El director de la OMS expresó su «más sincero agradecimiento al personal sanitario» del hospital por los servicios prestados y a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos.

«Lo que más me entristece es no poder cumplir con mi promesa de recoger a mi hija del colegio hoy, ya que mi salida se retrasó por la dolencia», confesó.

Y añadió: «Aunque parezca algo insignificante, estos momentos cotidianos son increíblemente importantes. Es en esas interacciones donde construimos nuestros vínculos y demostramos nuestro amor. Esos momentos realmente importan. Cuida tu salud: es tu mayor riqueza».

Tedros participó en la cumbre de líderes del G20, que se celebró el lunes y martes en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, donde se dieron cita representantes de 55 países y organizaciones internacionales.

El martes encabezó un acto junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la cumbre, en el que anunciaron que lograron 1.700 millones de dólares (1.620 millones de euros) para la OMS tras una ronda de inversión entre los miembros del G20, foro que reúne a las economías con más peso a nivel global. EFE

