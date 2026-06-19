El director de Pemex viajará la próxima semana a Brasil para firmar acuerdo con Petrobras

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Ciudad de México, 19 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el próximo lunes viajará a Brasil un equipo conformado por integrantes de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Energía para firmar el acuerdo de entendimiento con la estatal brasileña Petrobras.

“El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex (Juan Carlos Carpio Fragoso) y un equipo de la Secretaría de Energía para poder (…) hacer una primera firma”, manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En esta ocasión, Sheinbaum dijo que no viajará al país suramericano para sellar el acuerdo, porque “hay muchos temas y hay que estar aquí (en México)”.

Sin embargo, aseguró que se realizará una consulta a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, para saber si “es necesaria la firma de los presidentes”, tanto de ella como del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La mandataria mexicana explicó que este convenio marcará el comienzo de una “colaboración muy estrecha” entre Petrobras y Pemex, dos de las mayores petroleras estatales de América Latina, además del desarrollo de un “trabajo muy importante” que será anunciado próximamente.

Previamente, Sheinbaum había explicado que la consolidación de este acuerdo abarcará áreas estratégicas del sector energético, desde la exploración y producción de crudo hasta la refinación y el desarrollo de combustibles alternativos, en particular biocombustibles como biodiésel y etanol, un sector en el que Brasil es considerado referente mundial.

En el marco de esta próxima alianza, la titular del Ejecutivo ha sostenido reuniones con altos funcionarios de Petrobras, entre ellos su presidenta, Magda Chambriard, como parte de la estrategia del Gobierno mexicano de diversificar alianzas regionales en materia energética y acelerar la transición hacia combustibles alternativos. EFE

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