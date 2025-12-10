El director ejecutivo de Coupang dimite por la filtración masiva de datos en Corea del Sur

Seúl, 10 dic (EFE).- El gigante del comercio electrónico Coupang anunció este miércoles la renuncia de su director ejecutivo, Park Dae-jun, tras el escándalo por una filtración de datos personales que afectó a 33,7 millones de usuarios en Corea del Sur, un país de 52 millones de habitantes.

«Lamento mucho que hayamos decepcionado al público con el reciente incidente de datos personales. Comparto la grave responsabilidad por la filtración y su gestión, y he decidido dimitir de todos mis cargos», dijo Park en un comunicado.

La nota explica que la matriz estadounidense de la plataforma ha designado como director ejecutivo interino a Harold Rogers, actual director administrativo y asesor jurídico general.

El sustituto se centrará en gestionar las consecuencias internas y externas del incidente, estabilizar la organización y responder a las preocupaciones de los clientes, según el comunicado.

La compañía informó a finales de noviembre sobre la filtración masiva, que habría afectado prácticamente a todos sus usuarios, señalando como sospechoso a un exempleado encargado del desarrollo del sistema de autenticación, algo que la Policía no ha confirmado.

La dimisión se produce tras las redadas de hoy y el martes en la sede central de Coupang en Seúl y recientes llamados de la oficina presidencial sobre una apropiada rendición de cuentas y compensaciones a los afectados.

Asimismo, un bufete de abogados anunció el lunes su decisión de presentar una demanda colectiva contra Coupang en EE.UU., donde se encuentra la sede global de la empresa. EFE

