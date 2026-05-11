El director ejecutivo de Microsoft defiende el «riesgo» que tomó al invertir en OpenAI

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Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, testificó este lunes que su compañía «se arriesgó» a invertir en OpenAI en un momento en que «nadie más estaba dispuesto» a apostar por una empresa que entonces era emergente y que ahora se juega su futuro por la demanda entablada por el magnate Elon Musk.

El juicio contra OpenAI que se lleva a cabo en Oakland (California) entró este lunes en la tercera y última semana, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Musk acusa a la tecnológica, sus cofundadores Greg Brockman y Sam Altman, y a la compañía Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que le han “engañado” para que aportara más de 40 millones de dólares en donaciones.

Nadella declaró sentirse «muy orgulloso» de que Microsoft asumiera el riesgo de invertir en OpenAI en un momento en que «nadie más estaba dispuesto» a apostar por la compañía justo un año después de que Musk ya hubiera decidido marcharse, según información citada por CNBC.

Inicialmente, en 2019 Microsoft aportó 1.000 millones a la empresa matriz de ChatGPT, dos años después sumó 2.000 millones más en inversión y en 2023 invirtió otros 10.000 millones.

Microsoft le dijo a los inversores que el aporte a OpenAI generaría un retorno de 92.000 millones de dólares. «Existía el riesgo de que la inversión se redujera a cero. Fue un riesgo calculado», declaró el ejecutivo, según información citada por NBC.

Nadella también atestiguó que Musk nunca contactó con Microsoft para expresar sus preocupaciones sobre si la inversión de la empresa representaba una violación a la misión inicial de OpenAI como una compañía sin ánimo de lucro.

El hombre más rico del mundo ha asegurado que la inversión de Microsoft constituyó el punto de inflexión decisivo que le llevó a iniciar la investigación contra OpenAI.

Durante su declaración en el juicio, el fundador de Tesla dijo que fue «un tonto» al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación «esencialmente gratuita» para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.

Por su parte, OpenAI ha calificado la demanda de Musk como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo.

Se espera que Altman, otrora amigo de Musk, suba al estrado mañana martes en uno de los testimonios más esperados en el juicio, ya que el magnate ha solicitado su despido en su demanda. EFE

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