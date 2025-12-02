The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El director ejecutivo de OpenAI declara un «código rojo» para mejorar la IA de ChatGPT

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 2 dic (EFE).- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó a sus empleados el lunes de que la compañía declaraba un «código rojo» para mejorar la calidad de ChatGPT, según un memorando interno al que tuvo acceso The Wall Street Journal y The Information.

Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la prensa especializada, a Altman le preocupa especialmente Google, que el mes pasado lanzó una nueva versión de su modelo de IA Gemini que superó a OpenAI en las pruebas comparativas del sector e impulsó las acciones del gigante de las búsquedas.

En el memorando Altman afirmó que la compañía retrasará iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse, para centrarse en mejorar ChatGPT.

Las mejoras de su chatbot se centran en funciones como mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

Se realizará una llamada diaria a los encargados de mejorar el chatbot, conforme al memorando, y Altman alentó las transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo. EFE

syr/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR