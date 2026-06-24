El director general del OIEA dice que las inspecciones en Irán empezarán «pronto»

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Tokio, 24 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este miércoles en Japón que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán comenzarán «pronto», a pesar de la negativa de Teherán y en medio de la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Estamos estudiando cómo y dónde realizarlas, y comenzaremos las inspecciones pronto», afirmó Grossi en una rueda de prensa durante su visita a la accidentada central nuclear de Fukushima, citado por el diario económico japonés Nikkei.

El director general del OIEA insistió en que las inspecciones en Irán «deben tener lugar» y se llevarán a cabo «con la cooperación del Gobierno iraní», aunque evitó aportar una fecha concreta. EFE

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