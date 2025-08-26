El director general del OIEA dice que sus inspectores ya se encuentran de nuevo en Irán

Washington, 26 ago (EFE).- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este martes que un primer grupo de inspectores del organismo que dirige ha retornado ya a Irán para reiniciar revisiones de seguridad después de los ataques lanzados por Israel y EE.UU. sobre instalaciones nucleares del régimen ayatolá en junio.

«Ahora mismo el primer equipo de inspectores del OIEA ha regresado a Irán, y estamos a punto de reiniciar nuestras actividades», aseguró Grossi en una entrevista concedida a la cadena Fox News durante su visita a Washington.

El diplomático argentino subrayó que, después de abandonar Irán a raíz de los ataques israelíes y estadounidenses, la agencia que lidera ha estado conversando con Teherán para tratar de retornar a sus inspectores.

«No es una situación fácil, como puede imaginar, porque para algunos en Irán, la presencia de inspectores internacionales es perjudicial para su seguridad nacional», dijo Grossi, que afirmó que están debatiendo «qué tipo de modalidades» en términos de inspecciones «se pueden implementar» para reanudar las revisiones periódicas de instalaciones atómicas iraníes.

Grossi aseguró que se ha reunido en Washington con el enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, para intercambiar impresiones sobre los gestos de Irán en un momento en que las conversaciones Washington-Irán previas a los ataques permanecen suspendidas.

Consideró que reconstruir el diálogo «es complicado», dado que también están muy involucrados Israel y los países europeos, «pero no imposible».

En ese sentido, defendió como «indispensable» el trabajo de inspección del OIEA de cara a reiniciar posibles negociaciones con Washington o para dar al E3, grupo formado por Reino Unido, Francia y Alemania que ha dado un ultimátum para reimponer sanciones contra el país persa, perspectiva sobre la actitud que está adoptando Irán.

Por su parte, el medio regional Amwaj media aseguró hoy, citando una fuente iraní de alto nivel, que el equipo de inspectores se encuentra en la ciudad Bushehr, donde se sitúa el único reactor nuclear operativo del país, y que el aparente reinicio de contactos entre el organismo con sede en Viena y Teherán se debe a la necesidad de suministrar combustible para esta planta. EFE

asb/enb