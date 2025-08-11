El director iraní Mohammad Rasoulof, Premio Locarno Ciudad de la Paz

2 minutos

Redacción internacional, 11 ago (EFE) .- El director iraní Mohammad Rasoulof recibió este lunes el primer Premio Locarno Ciudad de la Paz, que otorga esa ciudad Suiza en colaboración con el Festival de Cine que allí se celebra estos días, por su compromiso con la paz, la diplomacia y el diálogo entre los pueblos.

El galardón le fue otorgado coincidiendo con el Día de la Diplomacia del Festival, que comenzó al pasado día 6 de agosto y terminará el 18, informó el certamen en un comunicado.

En la nota, la organización del Festival señala que este premio bienal «contribuirá a consolidar la posición de Locarno como ciudad símbolo del diálogo y la coexistencia pacífica. Además, conmemora el centenario del Acuerdo de Locarno de 1925, un momento crucial de la diplomacia europea del siglo XX».

La elección recayó en Mohammad Rasoulof, «un cineasta a la vez poético y comprometido, que explora con fuerza y delicadeza los temas de la libertad, la responsabilidad individual y la dignidad humana».

En películas como ‘Sheytan vojud nadarad/El diablo no existe’ (2021) – Oso de Oro en la Berlinale -, y ‘The Seed of the Sacred Fig/Las semillas de la higuera sagrada’ (2024) -Premio Especial del Jurado en Cannes- «combina brillantemente el rigor formal y el compromiso cívico», señala el comunicado.

En 2024, el director fue condenado en Irán a ocho años de prisión y flagelación, pero logró huir del país antes de ser detenido.

El Premio Locarno Ciudad de la Paz marca el primer paso de un proyecto plurianual cuyo objetivo es consolidar la reputación internacional de Locarno como un lugar privilegiado de reflexión e intercambio, guiado por el espíritu del arte y la diplomacia. Fue creado para conmemorar el centenario de los Acuerdos de Locarno.

En 2025, la Ciudad de Locarno, en colaboración con numerosos actores regionales, nacionales e internacionales, ha establecido un amplio programa de eventos diseñado para explorar y promover los valores de la paz y el diálogo entre los pueblos. Este Premio se inscribe en este enfoque. EFE

ajs/vh