El Directorio del FMI aprueba un desembolso de 1.200 millones de dólares para Pakistán

Islamabad, 9 dic (EFE).- El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este martes un acuerdo técnico con Pakistán que permite a Islamabad retirar 1.200 millones de dólares, elevando a 3.300 millones el total de fondos desembolsados por el organismo para la frágil economía de este país asiático.

«El Directorio Ejecutivo del FMI completó la segunda revisión del Acuerdo Ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (EFF), lo que permite a las autoridades retirar el equivalente a aproximadamente 1.000 millones de dólares, y la primera revisión del acuerdo en el marco del Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RSF), que permite retirar el equivalente a unos 200 millones», dijo el fondo en un comunicado.

El organismo con sede en Washington destacó la «sólida implementación» de las medidas asociadas a los desembolsos del FMI por parte de las autoridades paquistaníes.

«A pesar de las devastadoras inundaciones recientes, (Pakistán) ha mantenido la estabilidad y mejorado las condiciones de financiamiento y externas», añadió el Directorio del FMI.

El organismo resaltó que las prioridades políticas de Islamabad deben seguir centradas en mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar la competencia, elevar la productividad y la competitividad, reforzar su red de protección social, acometer la reforma de las empresas estatales, mejorar la prestación de servicios públicos y la viabilidad del sector energético paquistaní.

Además, el FMI ha pedido a Pakistán que avance con sus reformas para aumentar su resiliencia ante los desastres naturales.

Pakistán es uno de los países del mundo más vulnerables a los eventos climáticos extremos.

Este año, las inundaciones -que han afectado a siete millones de personas y causado más de 1.000 muertes- han «debilitado las perspectivas» económicas de este país del Sur de Asia, especialmente en el sector agrícola.

Pakistán atraviesa una situación económica de gran fragilidad y depende en gran medida de la asistencia del FMI para evitar el colapso financiero. En total, el país ha suscrito 24 programas con el organismo desde 1950, la mayor cifra de cualquier Estado miembro, por delante de Argentina. EFE

