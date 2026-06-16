El dirigente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, anuncia elecciones presidenciales a inicios de 2027

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El presidente palestino, Mahmud Abás, emitió un decreto para que se organicen elecciones presidenciales a principios de 2027 y elecciones legislativas en noviembre de este año, informó este lunes su oficina, sin precisar si será candidato.

Abás, de 90 años, ganó las últimas elecciones presidenciales palestinas en 2005 con un mandato de cuatro años, lo que significa que su gobierno debería haber expirado en 2009.

Sin embargo, su mandato fue prorrogado y desde entonces no se han celebrado elecciones presidenciales, mientras Abás gobierna mediante decretos presidenciales, lo que le ha valido críticas dentro y fuera del país.

«El presidente Mahmud Abás anunció que se celebrarán elecciones presidenciales a inicios de 2027», indicó un comunicado de la presidencia.

El dirigente también publicó un decreto sobre una modificación de los procesos electorales.

En otro comunicado de la presidencia, Abás subrayó que estaba «plenamente dispuesto a organizar las elecciones del Consejo Nacional Palestino previstas para noviembre, que incluyen las elecciones legislativas generales en la patria y las elecciones en el extranjero».

El Consejo Nacional Palestino (CNP) es el parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que cuenta con más de 700 miembros de los territorios palestinos y de la diáspora.

Las últimas elecciones legislativas en los territorios palestinos se celebraron en 2006, cuando Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás, que hasta entonces había dominado la política palestina.

Como consecuencia, el Consejo Legislativo Palestino, que es el parlamento de la Autoridad Palestina de Abás, no se ha reunido desde 2007.

La celebración de elecciones forma parte de las reformas exigidas por la comunidad internacional, que financia a la Autoridad Palestina.

El investigador jurídico palestino Mahmud Al Afranji afirmó que existía tanto voluntad política como presión internacional sobre la Autoridad Palestina para que se celebraran elecciones.

Pero declaró a la AFP que la falta de garantías de que los comicios tengan lugar en Jerusalén Este, ocupada, y en la Franja de Gaza seguía siendo «un obstáculo para la celebración de las elecciones legislativas».

En 2021, Abás anunció elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio de ese año, respectivamente.

Luego fueron aplazadas indefinidamente debido a la ausencia de garantías de que la votación pudiera celebrarse en Jerusalén Este, ocupada por Israel desde 1967.

En abril, los palestinos acudieron a las urnas para elegir a los jefes de los consejos municipales en la Cisjordania ocupada, en la primera votación desde que estalló la guerra en Gaza, en octubre de 2023.

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