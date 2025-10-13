El disidente cubano José Daniel Ferrer abandona la isla rumbo a EE.UU.

1 minuto

La Habana, 13 oct (EFE).- El disidente cubano José Daniel Ferrer, quien se encontraba en prisión, salió del país junto con «miembros de su familia» rumbo a Estados Unidos tras una «solicitud formal» de Washington para recibirlo, confirmó este lunes el Gobierno de la isla a través de un comunicado.

Dos fuentes cercanas a Ferrer confirmaron a EFE a principios de mes que éste estaba dispuesto a marcharse al exilio, pero sin que el Ejecutivo cubano utilizara su salida en una «vergonzosa» negociación más amplia con Estados Unidos.

El líder opositor, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, ha pasado en la cárcel en Cuba más de la mitad de los últimos 20 años. Está considerado «preso de conciencia» por Amnistía Internacional. EFE

