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El disidente cubano Otero Alcántara cumple su condena, pero se desconoce su paradero

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1 minuto

La Habana, 9 jul (EFE).- El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumplió este jueves formalmente su condena de cinco años de prisión, pero desde hace dos días se desconoce su paradero, confirmaron a EFE fuentes próximas al preso político.

«Hasta ahora no sabemos a dónde se lo llevaron; solo que lo sacaron de prisión desde el martes. Ayer dijeron a su tía que lo llevarían a verla; pero no lo llevaron», explicó la curadora y opositora cubana en el exilio Anamely Ramos, integrante de Movimiento San Isidro.

Otero Alcántara, de 38 años y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, estuvo encarcelado durante cinco años en el penal de Guanajay (oeste de Cuba), desde donde había denunciado en varias ocasiones múltiples abusos. EFE

cdg/jpm

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