El Dobladas San Carlos, de Guatemala, gana el torneo centroamericano de futsal

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Ciudad de Guatemala, 1 ago (EFE).- El club guatemalteco Dobladas San Carlos se consagró este sábado campeón del Torneo de Clubes Campeones de Futsal de la Uncaf 2026, tras derrotar por 3-0 al AD San Jacinto, de El Salvador, en la jornada final disputada en la capital del país centroamericano.

El certamen internacional, organizado por la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), reunió durante cinco días en el Domo Gerardo Paiz de Mixco, un municipio situado en la periferia oeste de Ciudad de Guatemala, a los equipos campeones de las ligas de la región para definir al monarca de la disciplina.

La escuadra anfitriona aseguró el título tras terminar en el primer lugar con nueve puntos y una diferencia de +7 goles, superando por criterio de desempate al Sporting FC, de Costa Rica, subcampeón con las mismas nueve unidades pero con un balance neutro de goles.

En el duelo decisivo, el plantel guatemalteco tomó la ventaja en el primer tiempo con una anotación de Bryan Santizo, mientras Pablo González y Jean Carlo Alarcón sellaron la victoria en el segundo periodo para doblegar al conjunto salvadoreño, que concluyó el torneo en la tercera posición con seis puntos.

El torneo se disputó bajo el formato de liga «todos contra todos» a lo largo de cinco jornadas consecutivas desde el pasado 28 de julio.

En el primer encuentro de la última jornada, el SC Catanos Jr de Nicaragua goleó por 1-8 al Club Independiente de Honduras, con una destacada actuación de Alexander Camacho, autor de un doblete, acompañado de los tantos de Alejandro Sequeira, Luis Baca, Bryan Corea, Joseph Santamaría, Julio Espinoza y Helmut Ruiz. Descontó por el equipo hondureño Christian Argeñal. EFE

ao/car

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