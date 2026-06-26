El doble terremoto en Venezuela suma casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos

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Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Algunos inmuebles colapsaron en Caracas, pero el balneario vecino de La Guaira fue el más afectado.

Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

El gobierno restringió el viernes el acceso a este estado costero y anunció su militarización.

La población denuncia la escasa presencia de los precarios cuerpos de rescate locales, aunque comienzan a llegar brigadas extranjeras de socorristas.

«Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas», dijo Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. «Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo».

La presidenta Delcy Rodríguez -que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos– fue abucheada al llegar frente a un edificio desplomado en Caracas. «¡Fuera, fuera!», le gritaron los vecinos.

«Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo», le gritaban desde detrás de la zona acordonada. «El gobierno no está haciendo nada por el pueblo».

– Colapso total –

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Pasan las horas y la posibilidad de hallar sobrevivientes se esfuma.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado.

El panorama es oscuro. La brigada chilena se encontró con las ruinas de un conjunto habitacional de varias torres en La Guaira, donde el olor a muerte domina el ambiente.

«El colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida», dijo a la AFP el jefe del contingente, Nadiomar Polanco.

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

– Redes sociales –

El gobierno se felicita por algunos rescates aunque sin cuantificarlos. Su ministro de Comunicación publicó un video en el que aparece un policía bajando en rapel con una niña desde un edificio afectado.

El balance oficial de muertos es 920, pero el gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra que maneja Naciones Unidas.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50.000 personas. «Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja», aseguró.

Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 52.000 personas.

Por redes se divulgan fotos de desaparecidos, la mayoría en La Guaira, mientras que los hospitales despliegan listados de los sobrevivientes que reciben atención médica.

– «Francis murió» –

Rescatistas logran sacar con vida a Patrick Vargas de los escombros en La Guaira. Los vecinos le preguntaban por alguien llamada Francis.

Un socorrista «llegó donde estábamos nosotros pero Francis murió», respondió el joven de 21 años sobre una camilla. «No sé más nada, Francis quedó allá arriba muerta».

Otros rescates a cargo de voluntarios y familiares pueden verse en redes sociales.

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus «nuevos y grandes amigos», Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió por su parte la liberación de «todos los presos políticos», tanto civiles como militares, «para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas».

La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 300 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

Los partidos del Mundial de fútbol del viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas en Venezuela.

bur-jt/lbc