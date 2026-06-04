El dominicano Alejandro Cartagena explora la frontera mexicana en una exposición en Madrid

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Madrid, 4 jun (EFE).- El fotógrafo dominicano Alejandro Cartagena presenta en Madrid ‘Ground Rules’, reglas del juego, una gran exposición en la que condensa 21 años de trabajo que explora desde Monterrey (México) el significado de la frontera, la explosión urbanística, el deterioro medioambiental y los efectos reales de las decisiones políticas.

Y, por encima de todo, el ser humano: “¿Qué significa ser migrante en América; quiénes somos como seres humanos, nuestras identidades, nuestra cultura, nuestras costumbres?”, explica en conversación con EFE antes de la inauguración, prevista para este sábado.

Organizada por la Fundación Mapfre y el San Francisco Museum of Modern Art con motivo de la 29.ª edición de PhotoEspaña, la exposición, que se podrá ver hasta el 30 de agosto, reúne algunos de sus proyectos más conocidos.

Entre ellos están los retratos de ‘Suburbia Mexicana’ sobre la realidad de la vida a las afueras de una megalópolis mexicana; la serie ‘Carpoolers’, compuesta de decenas de imágenes de camionetas en las que los obreros se desplazan camino del trabajo, o la trilogía sobre la frontera con Estados Unidos.

Son cientos de rostros humanos que sobreviven cansados y resignados a la desigualdad, el esfuerzo diario y los cambios como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (TLCAN, ahora renombrado como T-MEC), que provocó desde 1994 un crecimiento desmesurado y repentino de la ciudad de Monterrey y la falta de planificación urbana y el consiguiente “desastre” tanto humano como medioambiental, explica.

“La frontera, es un lugar muy complicado. Tiene la constante presión de la influencia norteamericana, el idealismo americano, en cómo se construye la ciudad, cómo la gente se comporta, lo que se compra, lo que se vende y eso tiene consecuencias en muchas cosas de la frontera mexicana”, explica.

De ahí que sus proyectos sean “diferentes maneras de pensar cómo va a ser visible eso; desde cómo se construye la casa, cómo la gente viaja alrededor de la frontera y cómo se ve esa frontera”, y que presente “historias alternativas de lo que es México, historias que no se van a contar y que yo elijo ver”, señala.

Nacido en 1971 en República Dominicana y criado desde los 13 años en México, Cartagena cuestiona su propia identidad y la necesidad de adaptarse a una nueva cultura, una nueva forma de vida como migrante en la frontera más radical de todo el continente.

Una frontera que «te desdibuja»

La serie ‘Carpoolers’, que es como se llama a quienes comparten vehículos privados para ir al trabajo, es un proyecto que nace porque su abuelo «era un albañil».

«Yo lo veía desde chiquito ir a trabajar de esta manera. Llegaban sus colegas, se subían en la parte de atrás de su Ford 150 y yo veía esta actividad de personas de la construcción trabajando y transportándose de esa manera”, cuenta.

El proyecto es “sumamente humano. Habla acerca de la resiliencia del ser humano para hacer lo que se necesite para sobrevivir, para llevar el pan de todos los días a su casa, a pesar de que están en un lugar muy vulnerable. Ahí pasa un accidente y mueren todos. Entonces hay una determinación de lograr vivir y sobrevivir en Latinoamérica”.

La frontera está representada por sendas fotos de una madre y una hija que se reúnen a través de la tupida verja del linde, una desde Estados Unidos y la otra desde México.

“Estos dos retratos me conmueven cada vez que los veo, porque ahí vemos la función de una frontera, (que) es desdibujarte, no eres nadie, te vuelves un fantasma de un lado o de otro lado, no nos podemos ver como seres humanos, simplemente como fantasmas”, subraya.

Y ahí “deshumaniza y logra su objetivo de separarnos y de vernos como personas diferentes como culturas diferentes”, dice. EFE

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