El dominicano Andrés Feliz: «Ha sido un partido duro hasta el final»

1 minuto

Madrid, 20 nov (EFE).- Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, definió como «un partido duro hasta el final» el que su equipo le ganó al Zalgiris como local en la Euroliga por 100-99 y consideró que deben seguir en la línea en la que están, «unidos y confiando en el equipo» en los partidos que tienen por delante.

«Ha sido un partido duro hasta el final, hasta los últimos segundos. Gracias a Dios lo pudimos cerrar muy bien y lo pudimos sacar, que era lo importante. Cada día se puede aprender y este es un día más. Hay que seguir en esa línea, siguiendo juntos, unidos y confiando en el equipo», comentó en zona mixta.

«Todos hemos contribuido a la causa que es estar para el equipo, hacerlo bien para él y sacar la victoria, que al final es lo que queremos hacer. Tenemos que seguir en esta línea, con confianza, en este ritmo y seguir mejorando y aprendiendo cada día», añadió ante los medios de comunicación tras el partido.EFE

