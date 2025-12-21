El dominicano Chris Duarte (Unicaja), Mejor Jugador de la undécima jornada

1 minuto

Madrid, 21 dic (EFE).- Chris Duarte, internacional dominicano del Unicaja Málaga, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la undécima jornada de la Liga Endesa, un reconocimiento que recibe por primera vez en su carrera en la que es su primera temporada en España.

Pese a la derrota en casa frente al Baskonia (90-93), Duarte fue la gran estrella del equipo andaluz, confirmando así su progresión en las últimas jornadas.

El alero dominicano finalizó con 23 puntos en apenas 22 minutos y 29 segundos sobre el parqué, a más de un punto por minuto, con 6/6 en tiros libres, 4/4 en lanzamientos de dos y 3/6 en triples.

Además, el jugador nacido en Puerto Plata sumó cuatro asistencias, capturó tres rebotes y forzó siete faltas, para un total de 31 créditos de valoración que le sirven para ser elegido, por primera vez en su carrera en Liga Endesa, de Jugador de la Jornada. EFE

asc