El dominicano Chris Duarte y Unicaja acuerdan la rescisión del contrato

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Málaga (España), 16 jul (EFE).- El alero dominicano Chris Duarte no continuará la próxima temporada en el Unicaja tras el acuerdo alcanzado por ambas partes para regular las condiciones de su desvinculación al contar con un año más de contrato, informó este jueves el club español.

«Con este acuerdo ambas partes han podido resolver la situación relativa a las condiciones de su desvinculación de manera amistosa y beneficiosa», indicó el comunicado del Unicaja, al que Duarte llegó la pasada temporada.

El alero ha sumado 43 partidos en Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español) y de Campeones (BCL), Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental; no obstante, el entrenador, Ibon Navarro, no llegó a tener una buena sintonía con él debido a su implicación y a que pretendía acaparar muchos minutos de juego.

Esto fue un primer detonante de que la relación entre ambos no funcionaba, lo que se acrecentó después de lo ocurrido en la semifinal de la final a cuatro de la BCL ante el AEK de Atenas, en la que Chris Duarte fue uno de los descartes.

No le sentó bien a Duarte, que a las horas escribió una carta en su cuenta personal de Instagram, retirada inmediatamente, pero a partir de ese momento y debido a la gravedad del asunto el club optó por apartarle de la actividad del equipo y abrirle un expediente disciplinario.

Desde ese momento, sus agentes y el Unicaja iniciaron una negociación que ha durado dos meses, para poner punto final a la historia de Chris Duarte en la entidad cajista. EFE

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