El dominicano Cid enfrentará al letón Ozolins en el Grupo II Mundial de la Copa Davis

1 minuto

Santo Domingo, 5 feb (EFE).- El dominicano Roberto Cid enfrentará al letón Karlis Ozolins el viernes en el primer partido entre ambos países por la permanencia en el Grupo II Mundial de la Copa Davis, informaron este jueves los organizadores.

El segundo choque lo jugarán el local Nick Hardt y el europeo Robert Strombachs.

El sábado, los dominicanos Peter Bertrán y Enmanuel Muñoz chocarán contra los letones Robert Strombachs y Karlis Ozolins, en el partido de dobles, precisó la Federación Dominicana de Tenis.

La serie concluirá ese mismo día con los partidos entre Cid y Strombachs y Hardt ante Ozolins.

Con ambos equipos preparados y motivados, la serie promete emociones intensas y un espectáculo deportivo de alto nivel.

Dominicanos y letones jugarán el play-off del Grupo II.

El Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo, será la sede de los enfrentamientos entre dominicanos y letones.

«Exhortamos a la afición a que venga y disfrute de un nivel de tenis muy alto. Es una oportunidad única de ver a grandes talentos de República Dominicana y Letonia», expresó el vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis, Sergio Tobal. EFE

