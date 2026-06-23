El dominicano De La Cruz vuelva a la acción tras superar lesión en la corva izquierda

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Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El parador en corto dominicano Elly De La Cruz ha sido reactivado de la lista de lesionados por los Rojos de Cincinnati y jugará el partido de este martes contra los Cerveceros de Milwaukee, tras una lesión en el tendón de la corva izquierda que lo mantuvo fuera de juego durante 22 días.

«Me siento bien. Me siento listo para salir al campo y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo», dijo De La Cruz antes del partido, destacó una nota de Major League Baseball.

Esta fue la primera vez que De La Cruz necesitó estar en la lista de lesionados durante su carrera en las Grandes Ligas, que comenzó en 2023. Se resistió a estar fuera por un período prolongado e insistió en regresar antes, pero finalmente siguió las instrucciones del personal médico y la directiva del equipo.

“Quería volver rápido. No fue divertido no jugar, pero ellos saben lo que hacen. Hay que confiar en ellos”, dijo De La Cruz. “No se siente bien, porque quería estar ahí e intentar ayudar al equipo a ganar. Cuando no puedes, no se siente bien”.

De La Cruz, de 24 años, se lesionó el tendón de la corva al correr a primera base tras un hit contra los Bravos el 31 de mayo, poniendo fin a una racha de 276 juegos consecutivos.

Hasta ese día, De La Cruz bateaba .280 con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 juegos esta temporada. Jugó tres juegos de rehabilitación en Triple-A Louisville antes de practicar bateo en vivo contra el cerrador Emilio Pagán el lunes.

Desde su debut, De La Cruz ha sido dos veces All-Star y ha acumulado un sinfín de momentos destacados en poco más de tres años, destacó la información.

El dominicano bateó para el ciclo tres temporadas atrás. También ha robado la segunda base, la tercera base y el plato consecutivamente, y ha conectado un jonrón de más de 460 pies. EFE

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