El dominicano Enny Romero doblegó una fiebre antes de vencer a Cangrejeros de Santurce

Guadalajara (México), 2 feb (EFE).- El lanzador dominicano Enny Romero afirmó este lunes que su buen desempeño frente al equipo puertorriqueño Cangrejeros de Santurce en la Serie del Caribe se dio tras superar la noche del domingo un estado de fiebre.

«Anoche tuve que irme temprano a descansar, me tomé algunas pastillas, me bebí un té caliente y sudé la fiebre. Ya esta mañana me sentía un poco mejor», declaró el tirador en diálogo con periodistas.

Romero, de 35 años, dominó a los Cangrejeros de Santurce, campeones de Puerto Rico, a los que limitó a 3 hits en 5 entradas y se adjudicó la victoria por 5-3 para los Leones del Escogido, que lideran el campeonato con dos triunfos en dos salidas.

«Hoy no salí con la mentalidad de ponchar a nadie, sino de que ellos hicieran ‘swing’. Son bateadores agresivos y pude ganar», señaló.

El lanzador zurdo con experiencia en varios equipos de Grandes Ligas, juega en Japón con los Dragones de Chunichi y, después de su trabajo sólido pinta como candidato para lanzar para Leones en la semifinal o en la final, si el equipo supera la primera fase.

«Yo no pido bola. Si Ramón Santiago (el mánager del equipo) me necesita para la semifinal, para la final o para otra cualquier otro juego, voy a estar disponible», agregó.

Santiago celebró que el equipo haya sumado dos victorias en dos juegos, luego de derrotar el domingo por 5-4 a los Charros de Jalisco mexicanos, pero advirtió que tener casi asegurada la presencia en la semifinal no los relajará.

«Es importante para nosotros no confiarnos y seguir con el enfoque y la determinación en cada partido. Ya el formato de la serie cambió. Hay que ganar la semifinal y también el juego final. Tenemos mucho camino que recorrer», afirmó.

Los Leones del Escogidos, campeones de la pasada edición de la Serie del Caribe, buscan en México su sexto título, el número 24 para República Dominicana.

Santiago matizó que sus pupilos van día con día, sin subestimar a ningún rival porque el torneo es muy parejo.

El equipo dominicano tendrá asueto este marte. El miércoles se enfrentará con los Federales de Chiriquí panameños y el jueves con los Tomateros de Culiacán mexicanos. EFE

