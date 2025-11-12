El dominicano Júnior Firpo, novedad en la vuelta al trabajo del Betis

Sevilla (España), 12 nov (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha vuelto este miércoles a entrenar tras el partido del pasado domingo ante el Valencia en Mestalla (1-1) y lo ha hecho con la novedad del lateral hispano-dominicano Júnior Firpo una vez superada la lesión muscular que le ha hecho estar ausente las dos últimas semanas.

El Betis se ha ejercitado sin sus internacionales Pablo Fornals, el suizo Ricardo Rodríguez, los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, el congoleño Cédrick Bakambu y el argentino Giovani Lo Celso, quien será el primero en volver al dar su selección por terminada su concentración tras el partido que disputará este viernes en Angola.

Júnior, en los minutos abiertos a los medios, ya se ha incorporado con normalidad al trabajo de sus compañeros después de superar una lesión en el isquiotibial que se produjo en el partido frente al Atlético de Madrid el pasado 26 de septiembre y que le ha hecho estar ausente en los compromisos de los últimos quince días.

Otro de los nombres propios del entrenamiento bético ha sido el colombiano Cucho Hernández, quien ha hecho trabajo específico al margen del grupo después de operarse el pasado lunes de los cornetes nasales, mientras que Isco Alarcón sigue acumulando sesiones de trabajo en la recta final antes de su vuelta a los terrenos de juego.

Isco encara la recta final de una convalecencia que lo ha tenido en el dique seco desde que el pasado agosto se lesionó en el peroné en un amistoso ante el Málaga y su vuelta será gestionada con mimo por Pellegrini en un calendario en el que figuran el Girona, el 23 de noviembre, el Utrecht holandés el 27 en Liga Europa, y el Sevilla el 30 de este mes.

La única baja por lesión ha sido la de Pau López, quien convalece de una rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha que se produjo en el calentamiento del partido frente al Mallorca en La Cartuja de hace dos jornadas. EFE

