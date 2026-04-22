El dominicano Jean Montero (Valencia), mejor joven de la Euroliga

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Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El exterior dominicano del Valencia Basket Jean Montero ha sido elegido mejor jugador joven de la Euroliga, según hizo público este miércoles la competición, que le ha concedido el trofeo ‘Rising Star’ (‘Estrella Emergente’) con los votos de los entrenadores.

En su primera campaña en la Euroliga, Montero ha promediado 13,7 puntos, 4,6 asistencias y una valoración de 16,4 por encuentros, la más alta de todos los candidatos a este trofeo. De hecho, ha sido el undécimo jugador más valorado del conjunto de la competición y el séptimo si se tiene en cuenta las estadísticas llevadas a 40 minutos.

Montero ganó este mismo reconocimiento la pasada campaña en la Eurocopa, la segunda máxima competición del baloncesto europeo, y es el primer jugador que consigue ambos trofeos.

El reconocimiento premia la temporada de los jugadores menores de 22 años el 1 de julio anterior al inicio de cada temporada y Montero cumplió los 22 años el pasado 3 de julio, por lo que era elegible para este reconocimiento por última vez.

Nacido en Santo Domingo, Montero se formó en las categorías inferiores de DOSA y en Mauricio Báez y en octubre de 2019 recaló en las categorías inferiores del Gran Canaria, con el que debutó en la ACB.

El dominicano no fue elegido en el ‘draft’ de 2022, aunque jugó la Liga de Verano con los New York Knicks. En enero de 2023 jugó cedido en el Betis y en la siguiente campaña lo hizo prestado por el Gran Canaria en el Andorra, que en julio de 2024 lo compró y lo traspasó al Valencia Basket. EFE

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