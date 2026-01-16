El dominicano Jean Montero anota 14 puntos, pero el Valencia cae ante el Fenerbachce

Nacho Herrero

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La defensa del Fenerbahce, contundente y de cambios tras bloqueos, colapsó este viernes al Valencia Basket en la vigésima segunda jornada de la Euroliga, aunque el dominicano Jean Montero forzó un final apretado en el que lo visitantes tuvieron dos triples para empatar, pero de nuevo se estrellaron con el muro del conjunto turco, que iguala sus 14 triunfos con un partido menos.

El equipo de Pedro Martínez, como en la pasada jornada ante el AS Mónaco, se vio superado por el físico de su rival y sus rachas de triples sólo le dieron para mantenerse a rebufo de los locales, que en los momento de dificultad se pusieron en manos de Nando de Colo. El francés volvió a jugar con el equipo turco en la Euroliga como si no hubiesen pasado tres años y medio de su marcha.

Se enfrentaba la mejor defensa de la Euroliga, la de los locales, con el segundo mejor ataque, el visitante, y de inicio fue el Valencia el que impuso su juego y llevó el choque a un ágil intercambio de canastas en el que el Fenerbahçe, pese a sus importantes bajas, también se encontró cómodo.

Tres triples de Jaime Pradilla en otros tantos intentos desbrozaron el primer tramo del camino del Valencia pero las flojas manos de Neal Sako impidieron que sacara un mayor provecho.

Pese a la entrada de Nate Reuvers, que era duda por un esguince, el equipo turco se movía sin apenas oposición cerca de la canasta ‘taronja’ y esa debilidad y la entrada en el partido del inspirado Wade Baldwin IV y del retornado De Colo dio a los locales el mando con un parcial de 10-0 (28-18, m.7).

El Valencia encontró la manera de reaccionar: aumentó su intensidad defensiva pero, sobre todo, atacó con hambre el rebote ofensivo. Esta vez el parcial fue de 2-12 y el choque volvió a igualarse pero el esfuerzo pasó factura a los visitantes, que bajaron el listón atrás y vieron cómo su ataque se resistía porque perdió confianza y dejó de tener canastas relativamente sencillas (45-34, m.20).

El paso por el vestuario dio energía al Valencia y la pareja Pradilla-Reuvers amenazó algo más, pero eso no bastó para cambiar el guion porque la defensa de cambios local pronto logró volver a colapsar los ataques visitantes.

Incapaz de frenar al corpulento Horton-Tucker en sus penetraciones, el Valencia se cerró para protegerse y el Fenerbahçe contestó desde lejos.

Cuando parecía que el equipo valenciano no iba a encontrar la manera de complicarle la vida al Fenerbahçe, cuatro triples abrieron una rendija a su esperanza. Los dos primeros de Josep Puerto le sostuvieron y uno de Reuvers y otro de Brancou Badio pusieron algo nervioso a Jasikevicius (60-56, m.27). Pero De Colo devolvió la calma a los suyos.

Además, Jasikevicius apostó definitivamente por un quinteto de ‘pequeños’, algo que favoreció aún más su defensa de cambios.

Aguantó el Valencia enganchado al partido a la espera de un despiste final de su rival y lo provocó Jean Montero.

Diez puntos consecutivos en apenas dos minutos del dominicano ajustaron el marcador a falta de 21 segundos (80-77, m.40) con bola para los locales. Robó el Valencia pero Baldwin IV taponó el triple con el que el de Santo Domingo podría haber empatado. En la siguiente acción tuvo triple Reuvers para forzar esa igualada pero erró y Biberovic sentenció desde la línea de tiros libres.

– Ficha técnica:

82.- Fenerbahçe (28+17+21+16): Horton Tucker (10), Hall (10), Melli (12), Biberovic (7), Birch (3) -cinco titular-, Wade Baldwin IV (11), Boston Jr. (11), De Colo (16), Jantunen (2) y Bacot Jr. (-).

79.- Valencia Basket (20+14+24+21): De Larrea (-), Montero (14), Taylor (13), Pradilla (13), Sako (-) -cinco titular-, Badio (6), Moore (7), Thompson (1), Puerto (8), Key (-), Reuvers (17) y Costello (-).EFE

