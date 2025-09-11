The Swiss voice in the world since 1935

El dominicano Jean Montero será sometido a pruebas por molestias en un dedo de la derecha

Valencia, 11 sep (EFE).- El exterior dominicano del Valencia Basket Jean Montero será sometido a nuevas pruebas ante las persistentes molestias que tiene en un dedo de la mano derecha que se lesionó en el tramo final de la pasada campaña, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la situación.

Montero ya no jugó este miércoles en Teruel el encuentro amistoso del Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza, en el que además se lesionaron los también exteriores Xabi López-Arostegui, que sufrió un fuerte golpe y una notable herida en la mano izquierda, y Brancou Badio, que notó un tirón en la parte posterior de una prueba. Ambos serán sometidos también a diversas pruebas este jueves.

El jugador dominicano sufrió un golpe en la mano derecha en un partido de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa la pasada campaña y aunque no tuvo que dejar de jugar las molestias persistieron y, de hecho, las ha mantenido este verano en la participación con su selección en el AmeriCup y las tuvo también hace unos días en el primer encuentro de la pretemporada del Valencia ante el UCAM Murcia.

Estos tres problemas en la línea exterior del Valencia llegan cuando faltan apenas dos semanas para el debut oficial del equipo de Pedro Martínez, que se producirá en Málaga el próximo 27 de septiembre ante el Unicaja. EFE

