El dominicano Joel Soriano finaliza su cesión en Zaragoza y acabará la temporada en el Ulm

Valencia, 31 ene (EFE).- El pívot dominicano Joel Soriano del Valencia Basket ha finalizado su cesión en el Casademont Zaragoza y terminará la temporada 2025-26 también en calidad de cedido en el Ratiopharm Ulm, equipo que compite en la Liga Alemana y en la BKT EuroCup, según ha informado este sábado la entidad valenciana.

Soriano ha disputado 16 partidos de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza, en los que ha promediado 7,6 puntos y 3,4 rebotes para 6,9 de valoración.

Además, ha disputado nueve encuentros de la FIBA Europe Cup, con medias de 6,7 puntos y 3,1 rebotes para 5,9 créditos de valoración.

El jugador dominicano firmó con el equipo valenciano el pasado mes de mayo con la opción de ampliar su vinculación una campaña más. EFE

